В Харькове авиаудар уничтожил четырехэтажный жилой дом (видео) [ Редактировать ]
В центре Харькова в результате авиаудара разрушен четырехэтажный жилой дом без последующего горения. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Спасатели разбирают завалы и проводят поисковые работы. Привлечены 22 человека и 5 единиц техники.
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