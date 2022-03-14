Кому и как будут платить компенсацию за потерянное имущество во время войны [ Редактировать ]
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Правительство готовит механизм компенсации гражданам, которые лишились имущества в ходе боевых действий вследствие вторжения российских войск в Украину, заявки от пострадавших начнут принимать с 21 марта, однако механизм предоставления компенсаций пока не определен.
Так, на следующей неделе можно будет подавать заявки на возмещения через приложение "Дія".
"Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дія" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Каждый, кто остался без крыши над головой. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он уточнил, что Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры уже создан.
В Раду ранее был подан законопроект 5177, который должен урегулировать этот вопрос. Согласно нему, выплаты буду происходить такими способами: денежной компенсацией, предоставлением недвижимости, погашением его кредитов или участием в различных программах.
Алгоритм предоставления компенсации будет таковым:
- подача заявления на получение компенсации;
- обследование уничтоженного или поврежденного имущества спецкомиссией;
- принятие решения о предоставлении компенсации.
Финансирование фонда восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры может осуществляться из репараций со стороны России или частных российских лиц, чье имущество за границей было арестовано, а также за счет финансовой помощи западных партнеров.
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