Вражеский снаряд вдребезги развалил жилой дом в центре Харькова (фото) [ Редактировать ]
Оккупанты снова цинично обстреляли Харьков. Враг нанес сокрушительный ракетный удар по четырехэтажному дому.
Сейчас нельзя приступить к ликвидации последствий обстрела из-за поврежденного газопровода.
Спасатели подтвердили, что в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин. Один чудом спасся, ведь в момент взрыва находился в подвале.
Возможно, под завалами жилого дома находятся еще три человека. Поисковые работы продолжаются.
Разбирать завалы спасатели пока не могут, ведь только потушили пожар. Им следует закрыть трубу и только тогда ликвидировать последствия.
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