Оккупанты снова цинично обстреляли Харьков. Враг нанес сокрушительный ракетный удар по четырехэтажному дому.

Сейчас нельзя приступить к ликвидации последствий обстрела из-за поврежденного газопровода.

Спасатели подтвердили, что в результате вражеского обстрела погибли двое мужчин. Один чудом спасся, ведь в момент взрыва находился в подвале.

Возможно, под завалами жилого дома находятся еще три человека. Поисковые работы продолжаются.

Разбирать завалы спасатели пока не могут, ведь только потушили пожар. Им следует закрыть трубу и только тогда ликвидировать последствия.