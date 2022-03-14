На Харківщині від рук окупантів загинуло 11 дітей, поранено понад 40 (фото, відео) [ Редактировать ]
Внаслідок збройної агресії РФ на території Харківської області станом на ранок 14 березня 2022 року 11 дітей загинуло і понад 40 поранено.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Зокрема, 13 березня 2022 року внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури в м.Дергачі загинула 15-річна дівчинка. Інші члени родини - батьки та двоє інших дітей, які також перебували в будинку, не постраждали.
Через бомбардування та обстріли в Харківській області пошкоджено понад 50 закладів освіти, окремі з яких частково зруйновані. Повністю знищено будівлю школи №134 у м. Харкові.
У всіх кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни, забезпечено належне процесуальне керівництво органами прокуратури. Триває збирання та фіксація доказів військових злочинів з боку окупантів.
Ці цифри не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць події, де ЗС РФ ведуть активні бойові дії.
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