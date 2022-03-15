Россия на пороге поражения: американский генерал назвал сроки завершения войны в Украине [ Редактировать ]
Сейчас россии не хватает трех ключевых вещей, потому за 10 дней у агрессора иссякнут возможности вести активные боевые действия в Украине.
Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Годжес в эфире американского канала MSNBC.
По мнению американского генерала, сейчас агрессор перешел к войне на истощение, сбрасывая бомбы на мирные украинские города, убивая мирных жителей страны на дорогах.
Сейчас россии не хватает трех главных вещей - времени, личного состава и боеприпасов.
По мнению Годжеса, приблизительно через десять дней враг больше не сможет вести активную войну на территории Украины. Но это при условии, что западные страны не только продолжат, но и усилит поставки для украинской армии, чтобы военные уничтожали артиллерию и армию рф, отражали ракетные удары. В этом случает уже через десять дней оккупанты рф пройдут точку невозврата и не смогут продолжать свою открытую войну.
"На самом деле, отчасти здесь каждый действует наперегонки, то есть украинцам нужно суметь выстоять до момента, когда у россии закончатся возможности", - высказал мнение американский генерал.
Если армия рф не сможет достичь запланированных целей в промежутке следующих десяти дней, то, по мнению военного, какие-либо дальнейшие действия станут очень убыточными и это будет значит фактическое поражение России.
по теме
Соединенные Штаты не будет воевать с россией в Украине, поскольку это грозило бы началом третьей мировой войной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме
Вашингтон выделит 50 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам
В посольстве Соединенных Штатов пока не заметили тенденцию к прекращению военной агрессии РФ по отношению к Украине
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным