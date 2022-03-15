Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество продолжать санкционное давление на россию. По его словам, политика должна быть такой, чтобы в будущем никто не мог бы даже подумать о войне с кем-то.

"Это надо решать. Решать сейчас. Пока россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в россии, вопрос в будущем, что еще может быть",- заявил Зеленский.

Также президент призвал:

запретить россии пользоваться портами других стран;

отключить все банки агрессора от сети SWIFT;

признать страну - государством-террористом;

ввести эмбарго на торговлю с агрессором.

"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, требуется признание россии государством-террористом, и требуется эмбарго на любую торговлю с россией. Потому что это надо для мира в Украине и Европе", - добавил президент.