Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество продолжать санкционное давление на россию. По его словам, политика должна быть такой, чтобы в будущем никто не мог бы даже подумать о войне с кем-то.
"Это надо решать. Решать сейчас. Пока россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в россии, вопрос в будущем, что еще может быть",- заявил Зеленский.
Также президент призвал:
- запретить россии пользоваться портами других стран;
- отключить все банки агрессора от сети SWIFT;
- признать страну - государством-террористом;
- ввести эмбарго на торговлю с агрессором.
"Нужен запрет для российского флота пользоваться портами мира, требуется полное отключение всех российских банков от SWIFT, требуется признание россии государством-террористом, и требуется эмбарго на любую торговлю с россией. Потому что это надо для мира в Украине и Европе", - добавил президент.
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