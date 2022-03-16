В Запорожье на железнодорожном вокзале Запорожье-2 прогремел взрыв. Что именно там произошло пока неизвестно. Об этом заявил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожья-2, пока не известен.

Он также добавил, что на месте инцидента работают соответствующие службы. При этом секретарь горсовета призвал граждан не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.