В Запорожье на ж/д вокзале произошел взрыв [ Редактировать ]
В Запорожье на железнодорожном вокзале Запорожье-2 прогремел взрыв. Что именно там произошло пока неизвестно. Об этом заявил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.
Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале Запорожья-2, пока не известен.
Он также добавил, что на месте инцидента работают соответствующие службы. При этом секретарь горсовета призвал граждан не паниковать и не распространять видео или фото в соцсетях.
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