Жители Одессы просыпаются под звуки ракет. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Facebook.

Российская армия таким образом пытается выяснить, где находятся украинские системы противовоздушной обороны, чтобы потом их уничтожить.

По его словам, на днях оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, а теперь проводят подготовку к возможной высадке десанта.

Конечно, они понимают, что ничего у них не выйдет. Хочу вам рассказать, что в населенных пунктах, которые были обстреляны, обошлось без жертв. Есть двое раненых.

Он также подчеркнул, что сигналы воздушной тревоги включают не просто так, и если вы их слышите, то немедленно необходимо направляться в укрытие.