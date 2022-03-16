В Одессе рассказали об обстрелах в городе [ Редактировать ]
Жители Одессы просыпаются под звуки ракет. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Facebook.
Российская армия таким образом пытается выяснить, где находятся украинские системы противовоздушной обороны, чтобы потом их уничтожить.
По его словам, на днях оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, а теперь проводят подготовку к возможной высадке десанта.
Конечно, они понимают, что ничего у них не выйдет. Хочу вам рассказать, что в населенных пунктах, которые были обстреляны, обошлось без жертв. Есть двое раненых.
Он также подчеркнул, что сигналы воздушной тревоги включают не просто так, и если вы их слышите, то немедленно необходимо направляться в укрытие.
Одесса. Утро. Мы просыпаемся под звук ракеты... Но, закаляется одесский дух!
по теме
Военные эксперты заметили приближение трех групп боевых кораблей российского флота в направлении Одессы
У вівторок, 15 березня, російські окупанти нанесли ракетний удар авіацією та кораблями по населеному пункту
Во вторник, 15 марта, стало известно о том, что в сторону Одессы двигаются 14 российских кораблей, включая десантные
В сети показали последствия ударов по курортному поселку городского типа Затока в Одесской области
Куда именно попали ракеты не сообщается, поскольку это может помочь врагу в корректировке огня