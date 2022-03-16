Ночной обстрел Харькова: какой нанесен урон [ Редактировать ]
В результате ночного обстрела Харькова российскими войсками снаряд попал в одну из школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв.м. Пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Кроме того, в результате артиллерийского удара по многоэтажкам в Немышлянском районе произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание.
Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв.м., провели эвакуацию людей, а также извлекли из-под завала тело погибшего.
Всего вчера из-под завалов были спасены 4 человека, из-под обломков строительных конструкций были извлечены тела 2 погибших.
По данным ГСЧС с начала войны в Харькове погибли более 500 мирных жителей, 88 из них спасателями пришлось доставать из-под завалов.
Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней.
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