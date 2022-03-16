Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает большие пожары по всему миру, создала фотографии уничтоженной российской техники в Международном аэропорту Херсон в поселке Чернобаевка. Об этом сообщает CNN.

Фотографии были сделаны во вторник, 15 марта, в 13:42 по местному времени.

На спутниковом снимке видно, как из аэропорта Херсон поднимается клуб дыма от горящих вертолетов.

Как указано, украинские военные уничтожили во вторник несколько российских военных вертолетов в международном аэропорту Херсон, о чем свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs.

Это самый разрушительный известный удар, который украинские военные нанесли против российских вертолетов во время войны: как минимум три российские вертолета были замечены в пожаре или уничтожены в аэропорту.

На другом снимке, сделанном дроном, который зависает над соседним селом Камышаны, также виден большой шлейф дыма, что поднимается из аэропорта.