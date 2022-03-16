В Черниговской области украинские защитники сбили еще один Су-34 российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".

Да, сегодня. 16 марта, оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет.

"Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Північ" точно свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", - говорится в сообщении.