Под Черниговом ПВО свернули "работу" еще одного истребителя оккупантов Су-34 [ Редактировать ]
В Черниговской области украинские защитники сбили еще один Су-34 российских оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ".
Да, сегодня. 16 марта, оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные Силы Украины отразили все атаки. Был сбит еще один вражеский самолет.
"Су-34 бомбил город, но специалисты ПВО одного из подразделений ОК "Північ" точно свернули его "работу". Пилоты десантировались, продолжаются поиски", - говорится в сообщении.
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