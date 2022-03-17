В ночь на 17 марта россияне устроили в Рубежном настоящий ад, обстрелы продолжались всю ночь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

В ночь на 17 марта в Рубежном горели не менее 27 домов. Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Информация о пострадавших и погибших уточняется.