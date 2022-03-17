"Россияне устроили в Рубежном ад": ночью сгорели 27 домов [ Редактировать ]
В ночь на 17 марта россияне устроили в Рубежном настоящий ад, обстрелы продолжались всю ночь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
В ночь на 17 марта в Рубежном горели не менее 27 домов. Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан и селян гибнут родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможность выехать безопасно. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера - в направлении Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной. Россияне оставляют возможности оставаться дома, потому что людям уже негде жить, но не дают людям обезопасить себя. Но мы ежедневно стараемся эвакуировать как можно большее количество жителей области.
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