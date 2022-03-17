Россия лишь имитирует попытки проведения переговоров по прекращению войны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Parisien.

Прежде всего, нужно прекращение огня. Только после этого возможны переговоры, потому что когда держат пистолет у виска - это не переговоры.

При этом глава МИД Франции ожидает усиления брутальной войны по чеченскому и сирийскому сценариям.

Мы, к сожалению, видим ту же российскую логику - максималистические требования, стремление к капитуляции Украины, усложнение положения городов в осаде. Как это уже было в Грозном и Алеппо, они используют типичный набор - неизбирательные бомбардировки, так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы затем заявить, что это противник не придерживается их, и переговоры, в которых нет никакой цели, кроме как казаться переговорами.

При этом он отметил, что в случае применения в Украине химического оружия во Франции не будут сомневаться, что именно Россия является виновником.

Если будет атака химическим или бактериологическим оружием, мы будем понимать, кто за этим стоит - что это Россия. Применение неконвенционных средств будет означать недопустимую эскалацию и на это потребуется "реакция без табу", в форме абсолютно масштабных и радикальных экономических санкций.

В то же время министр не привел примеров таких "чрезвычайных" мер.