В Харькове оккупанты обстреляли академию госуправления при президенте Украины [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
В Харькове российские оккупанты обстреляли академию госуправления при президенте Украины.
Разрушена одна из секций академии. Загорелся дом напротив. Последствия - на фото и видео.
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