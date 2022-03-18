Депутат Киевского городского совета, член комиссии по цифровой трансформации Ксения Семенова опубликовала подробную инструкцию о том, как зафиксировать потери при потере имущества, чтобы после победы Украины иметь возможность получить компенсацию.

Сохраните документы на право собственности

Обязательно храните документы о праве собственности на имущество, технический паспорт, по возможности — сделайте из них копии, а также актуальную выписку о пребывании имущества в собственности из государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Реестр сейчас работает с перебоями, поэтому попробуйте на портале "Дія".

Вызовите ГСЧС

В случае пожара или аварийного состояния - вызывайте работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта, не забудьте получить его копию. Также, обратитесь в соответствующую райгосадминистрацию с заявлением о составлении акта обследования жилья или же попробуйте составить акт разрушения самостоятельно с соседями.

Соберите показания соседей

Соседи в данной ситуации - важные люди, поэтому если они стали свидетелями разрушения (пожара, обстрела, и т. п) - зафиксируйте их письменные объяснения.

Фото- и видеофиксация

Самостоятельно сделайте фото-и видеофиксацию разрушений, а при наличии - собирайте и храните статьи, фото и видео СМИ относительно соответствующих фактов. Насчет жилья - попробуйте собрать квитанции на движимое имущество (например, бытовую технику, которая находилась в доме), фото имущества до и после.

Оставьте заявление правоохранителям

Обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением вышеперечисленных доказательств разрушения имущества и обязательно получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Загрузите доказательства на специальный сайт

Материалы позже также загрузите на сайт https://damaged.in.ua/. Это ресурс который собирает доказательства преступлений рф для дальнейшего возмещения. Важно-по максимуму собирать все возможные доказательства разрушения, которые в дальнейшем понадобятся-акты о разрушении имущества, составленные ГСЧС и органами местной власти, подробная фото / видеофиксация недвижимости или иного имущества до и после событий, информация из СМИ, показания соседей, очевидцев, в которых подробно описаны обстоятельства повреждения и их характер, выписка из ЕРДР.

Вопрос страховых выплат

Наступление страхового случая на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате. Однако, скорее всего, страховщики не будут выплачивать ущерб, нанесенный имуществу в результате военных действий - обстрелов, бомбардировок и тому подобное. Это стандартное исключение в договорах страхования имущества.

Напомним, ранее премьер-министром Украины анонсировано начало сбора информации о поврежденном и разрушенном жилье из-за войны.