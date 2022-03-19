Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, которые оставляют вражеские войска. В оккупированных городах Украины возможно минирование жилых кварталов.

Об этом сообщает СНБО.

"Будьте особенно осторожными при передвижении по городам, в которых шли уличные бои, в частности во время прогулок по лесам и паркам", - говорится в сообщении.

По данным СНБО, уже зафиксированы случаи минирования тел погибших людей.

СНБО предоставил инструкции, что делать, если нашли подозрительный предмет:

1. Ни в коем случае не трогайте его.

2. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полицию (102).

3. Предупредите прохожих о возможной опасности.

4. Отойдите как можно дальше от подозрительного предмета.

5. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.