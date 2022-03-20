Жителей города Мариуполь в Донецкой области депортируют в россию. Информация получила подтверждение. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вчера (18 марта - ред.) с самого большого укрытия в спорт-комплексе Терраспорт россияне принудительно депортировали украинских граждан в россию. Несколько тысяч мариупольцев под видом "эвакуации" были вывезены оккупантами в Новоазовск.

Далее, по словам Андрющенко, у жителей города отобрали паспорта граждан Украины. Людей перевезли в Таганрог и оттуда железнодорожным транспортом отправили по разным "экономически депрессивным городам" рф.

Нашим людям выданы бумажки, обязывающие находиться в определенном городе. Фактически без права его оставить минимум 2 года с обязательством трудоустройства на указанное место работы. Полнейшая калька гастарбайтеров нацистов времен второй мировой.

Андрющенко пообещал, что после победы Украина вернет каждого своего гражданина.