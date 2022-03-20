"Путин изолирован в информационном пузыре" - британская разведка [ Редактировать ]
Президент россии владимир путин изолирован в информационном пузыре, созданном им самим. Об этом в комментарии ВВС заявил бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соэрс.
Профессор психологии Адриан Фернхэм отметил, что путин слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.
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