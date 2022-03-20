Разрешение войны в Украине: Китай назвал два направления [ Редактировать ]
В ходе переговоров Китая и США глава КНР Си Цзиньпинь предложил решение украинского кризиса по двум направлениям. Об этом сообщает CGTN.
В частности, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между россией и Украиной, оперативному прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди мирного населения, чтобы таким образом предотвратить усугубление гуманитарного кризиса.
Еще один важный аспект - отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.
по теме
Президент США Джо Байден ужесточает риторику в отношении президента россии владимира путина
США выделяет Украине 200 млн долларов на вооружение
США отклонили предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 на базу США в Германии
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине
Во вторник, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о том, что Украина никогда не будет захвачена Путиным