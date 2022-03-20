В ходе переговоров Китая и США глава КНР Си Цзиньпинь предложил решение украинского кризиса по двум направлениям. Об этом сообщает CGTN.

В частности, ключевым приоритетом для всех стран является совместная работа по содействию диалогу и переговорам между россией и Украиной, оперативному прекращению боевых действий и предотвращению жертв среди мирного населения, чтобы таким образом предотвратить усугубление гуманитарного кризиса.

Еще один важный аспект - отказ мировых лидеров от политики холодной войны, воздержание от конфронтации блоков и построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности в регионе.