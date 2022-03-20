В Херсоне расстреляли помощника коллаборанта Сальдо [ Редактировать ]
В Херсоне за рулем автомобиля расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.
Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию. Сегодня одному из этой горстки не повезло. То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна.
Экс-депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что автомобиль был обстрелян возле дома Сальдо.
Сейчас Херсон оккупирован. Оккупанты готовили "референдум" по созданию "Херсонской народной республики", однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
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