Окупанти провели хімічну атаку в Сумах [ Редактировать ]
Окупанти провели хімічну атаку в Сумах. Зафіксовано витік аміаку на підприємстві "Сумихімпром". Зона ураження до 2,5 км.
Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС.
Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця.
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