В Одессе прогремели взрывы [ Редактировать ]
В Одессе утро понедельника, 21 марта, началось со взрывов у побережья.
Сообщается об одном подбитом корабле орков.
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