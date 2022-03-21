Украинские защитники подбили корабль российских оккупантов [ Редактировать ]
В понедельник, 21 марта, возле Одессы украинские защитники подбили корабль российских оккупантов. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
На фото и видео - последствия сегодняшнего обстрела.
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