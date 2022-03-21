"Ви маєте силу": Зеленський звернувся до громадян Германії [ Редактировать ]
В понеділок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський записав звернення до громадян Германії.
Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною думкою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!
по теме
В суботу, 19 березня, президент України Володимир Зеленський під час звернення до політиків і громадян Швейцарії сказав прямо: "зараз ми маємо шанс"
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Во вторник, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Великобритании
Сьогодні українці – символ незламності
Обсуждается возможность введения эмбарго на российскую нефть