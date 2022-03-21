В Харькове с начала войны разрушено почти 1000 зданий [ Редактировать ]
В Харькове разрушено почти 1000 зданий с начала войны. В россии до сих пор говорят, что не обстреливают города
Обстрелами российских захватчиков разрушено 778 жилых многоэтажных дома, в городе уже думают над восстановлением.
За время войны в Харькове разрушено 972 здания, сообщил в понедельник, 21 марта, мэр города Игорь Терехов.
На сегодня у нас 972 дома разрушены, из которых 778 жилые многоэтажные дома. То, что касается возрождения Харькова, сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города. У нас есть четкое понимание, что нужно будет делать. Конечно, работы предстоит очень много.
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