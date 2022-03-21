В Харькове разрушено почти 1000 зданий с начала войны. В россии до сих пор говорят, что не обстреливают города

Обстрелами российских захватчиков разрушено 778 жилых многоэтажных дома, в городе уже думают над восстановлением.

За время войны в Харькове разрушено 972 здания, сообщил в понедельник, 21 марта, мэр города Игорь Терехов.