Оккупанты воруют и вывозят в россию машины, бытовую технику и продукты - Генштаб [ Редактировать ]
Оккупанты / Фото: 24 канал
Оккупанты воруют и вывозят в рф машины, бытовую технику и продукты. Об этом сообщает Генеральный штаб.
Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В рф враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.
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