российские оккупанты похитили мэра города Берислав Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Их удерживают в плену уже третьи сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

"В субботу, 19 марта, около 11 часов дня, рашисты похитили городского голову Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Уже трое суток они находятся в плену, вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить родным и успокоить их. Он имеет проблемы с сердцем, тяжело перенес коронавирус. Родные волнуются за состояние здоровья Александра Шаповалова", - говорится в сообщении.

Сейчас точное место нахождения мэра Берислава и других пленных неизвестны. В Херсонской ОГА предполагают, скорее всего они находятся в Новой Каховке, где оккупанты их удерживают.

"К сожалению, на Херсонщине такие случаи не единичны. Ежедневно поступают сообщения о захвате и похищении представителей власти и активистов, общественных деятелей со всей области. Вместе с центральной властью делаем все, чтобы они скорее вернулись домой", - добавляют в сообщении.