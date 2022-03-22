Российские морпехи, которые должны были десантироваться возле Одессы, уничтожены - спикер оперштаба [ Редактировать ]
Большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на одесском побережье, уничтожена. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Друзья, поступила интересная информация, очень приятная. Ведь когда говоришь об уничтоженных оккупантах - всегда приятно. Так вот, частично тот личный состав, который пытался в начале великой войны попытаться высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению, не пошел ко дну, но к счастью - убит, уничтожен и гниет.
Под Николаевом, Мариуполем... и такая судьба каждого оккупанта. Ну а остаток тех так называемых морских пехотинцев, которые еще болтаются как дерьмо в Черном море, уже на корм бычкам. Но стал переживать за бычков, чтобы не отравились.
Ранее Conflict Intelligence Team сообщала, что морское десантирование врага в Одессе стало маловероятным. Все переброшенные в Украину российские бригады морской пехоты уже задействованы в боях.
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