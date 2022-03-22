Большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на одесском побережье, уничтожена. Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Друзья, поступила интересная информация, очень приятная. Ведь когда говоришь об уничтоженных оккупантах - всегда приятно. Так вот, частично тот личный состав, который пытался в начале великой войны попытаться высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению, не пошел ко дну, но к счастью - убит, уничтожен и гниет.

Под Николаевом, Мариуполем... и такая судьба каждого оккупанта. Ну а остаток тех так называемых морских пехотинцев, которые еще болтаются как дерьмо в Черном море, уже на корм бычкам. Но стал переживать за бычков, чтобы не отравились.