Президент Владимир Зеленский рассказал, что во вторник, 22 марта, утром поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах к окруженным городам.

"Поблагодарил Его Святость за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это важное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца", - заявил Зеленский.