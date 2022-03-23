Зеленский поговорил с Папой Римским и пригласил его в Украину [ Редактировать ]
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Президент Владимир Зеленский рассказал, что во вторник, 22 марта, утром поговорил с Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины, зверствах оккупантов, и о гуманитарных коридорах к окруженным городам.
"Поблагодарил Его Святость за четкую и сильную позицию против войны и за молитвы за Украину. Пригласил посетить наше государство в это важное время. Верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас, каждого украинца", - заявил Зеленский.
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