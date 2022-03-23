Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа на разных уровнях ради того, чтобы побудить россию к миру и прекратить эту жестокую войну.

"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда - скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - заявил глава государства.

Он также поблагодарил всех международных посредников, которые борются за Украину и Европу, а также доносят в москву реальную картину, и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях.