Шаг за шагом идем вперед: Зеленский о переговорах с рф [ Редактировать ]
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что продолжается работа на разных уровнях ради того, чтобы побудить россию к миру и прекратить эту жестокую войну.
"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются практически каждый день. Это очень сложно. Иногда - скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - заявил глава государства.
Он также поблагодарил всех международных посредников, которые борются за Украину и Европу, а также доносят в москву реальную картину, и побуждают смотреть реалистично на то, что происходит в боях.
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