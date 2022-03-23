В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Трагедия произошла вечером, когда оккупанты усилили обстрелы. Около 20 часов враг ударил по многоэтажке в Рубежном. Снаряд разорвался на пятом этаже.

Спасатели обнаружили трех погибших, двое из них - дети.

Также вечером 22 марта от вражеского огня врага загорелось предприятие и учебное заведение в Рубежном. Спасатели продолжали гасить пламя на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске. Пожар возник и в пяти жилых домах в Кременной и в трех - в Рубежном.