Оккупанты ударили из "Градов" по Нивкам в Киеве (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты ударили по Киеву из "Градов". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Армия россии обстреляла район Нивки. Есть пострадавшие.
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