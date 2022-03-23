Турция отказалась поставлять Украине зенитные ракетные системы С-400 [ Редактировать ]
Турция не намерена поставить Украине российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в обмен на снятие с нее санкций США. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью "Известиям".
Это не предмет обсуждения для нас. Этот вопрос мы обсуждали в прошлом, и сейчас мы просто продолжаем (сотрудничество с РФ - ред.). Отказ от этого даже не обсуждается.
По словам чиновника, Турция "способна сама определять свою собственную политику".
Ранее Пентагон сообщил, что США ведут переговоры с Анкарой об отправке Киеву российских ЗРК С-400 в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.
Напомним, что Словакия готова передать Украине системы противовоздушной обороны С-300 при условии, что страна получит альтернативу.
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Так само - дуже обережно висловлюється щодо перемов України та Росії, підозрюючи, що Кремль може готувати пастку чи навмисно створювати "ілюзію переговорів".
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