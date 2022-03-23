Под Киевом оккупант переехал танком своего командира, обвинив его в потери 50% личного состава [ Редактировать ]
Российский оккупант на танке переехал своего собственного командира, полковника Юрия Медведева. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.
Инцидент произошел в районе Макарова Киевской области в рядах 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647). Из более чем 1500 военнослужащих потери составили около 50% личного состава, многие солдаты получили ранения.
Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги. Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Белоруссии.
По последним данным Генштаба, оккупанты потеряли в Украине 15600 солдатов, 517 танков, 101 самолет и 127 вертолетов.
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