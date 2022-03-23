"Это реальная угроза": Байден об использовании россией химического оружия в Украине [ Редактировать ]
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высказался касаемо слухов о том, что россия может прибегнуть к применению химического оружия. Об этом сообщает Reuters.
Так, он считает угрозу реальной.
Я думаю, что это реальная угроза.
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