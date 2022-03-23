В Украине подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупанта.

Об этом сообщают сухопутные войска ВСУ.

Сообщается, что российские диверсанты использовали различный гражданский транспорт. Все для того, чтобы в дальнейшем в наших тыловых городах и селах делать диверсии и провокации.

Однако, наши защитники их успешно и быстро нашли и уничтожили.

Также в ВСУ в очередной раз призвали наших граждан участвовать в выявлении и нейтрализации диверсантов противника.