Украинские десантники уничтожили диверсантов (фото) [ Редактировать ]
В Украине подразделения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу оккупанта.
Об этом сообщают сухопутные войска ВСУ.
Сообщается, что российские диверсанты использовали различный гражданский транспорт. Все для того, чтобы в дальнейшем в наших тыловых городах и селах делать диверсии и провокации.
Однако, наши защитники их успешно и быстро нашли и уничтожили.
Также в ВСУ в очередной раз призвали наших граждан участвовать в выявлении и нейтрализации диверсантов противника.
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