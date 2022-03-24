У берегов Одессы кружил флот оккупантов [ Редактировать ]
В четверг утром, 24 марта, возле побережья Одессы зафиксировали маневры флота российских оккупантов, которые ничем не закончились - противник не рискнул проводить попытку штурма. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Вражина с утра немного пытался нам устроить здесь небольшой перепуг. Не удалось. Сигнал воздушной тревоги... Ну попугали, ну покрутились у нашего берега. Так что русский корабль - пусть идет на**й!
Кроме того, Братчук в публикации отметил готовность наших военных дать отпор оккупантам в случае их атаки на город, и топить флот противника.
Спикер ОВА высказал мнение, что говорить сегодня, 24 марта, о месяце войны не совсем корректно, ведь она продолжается с 2014 года - с начала военной агрессии рф против нашей страны.
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