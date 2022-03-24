На севере Украины захватили российскую колонну обеспечения [ Редактировать ]
В четверг, 24 марта, украинские силы обороны захватили очередную колонну обеспечения российских оккупантов. Об этом сообщается в Facebook Генерального штаба ВСУ.
В ходе боя она была частично уничтожена.
На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается.
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