Российский военный корабль 5 раз выстрелил по берегу Одесской области [ Редактировать ]
В четверг утром, 24 марта, российский военный корабль пять раз выстрелил по берегу Одесской области из бортовой артиллерии. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
Противник продолжает оказывать психологическое давление на жителей Одессы и области, проводя артиллерийские обстрелы береговой линии. Утром противник сделал пять выстрелов из корабельной артиллерии в акватории Черного моря, но ни один из снарядов не попал в цель.
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