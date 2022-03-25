"Пылает повсюду": в Рубежном за ночь от обстрелов погибли два человека [ Редактировать ]
В Рубежном за ночь двое человек погибли от обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Жертв может быть больше, потому что пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже. Россияне не прекращают попыток оккупировать город - идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний.
По словам главы Луганской ОВА вчера, 24 марта, произошел 21 пожар в жилых домах. Сегодня ночью, по предварительным данным, после взрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного.
по теме
В Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку, в результате чего погибли двое детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
В Рубежном оккупанты разрушили интернат для слабовидящих "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Леонид Гайдай
Российские оккупанты обстреляли окрестности Вышгорода в Киевской области, повреждена многоэтажка.
В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из "Ураганов" обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены
В среду, 23 марта, оккупанты обстреляли центр Харькова, применив ракеты "Калибр"