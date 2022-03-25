В Рубежном за ночь двое человек погибли от обстрелов. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Жертв может быть больше, потому что пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже. Россияне не прекращают попыток оккупировать город - идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний.

По словам главы Луганской ОВА вчера, 24 марта, произошел 21 пожар в жилых домах. Сегодня ночью, по предварительным данным, после взрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного.