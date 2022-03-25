В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику: 4 погибших, 3 ранены [ Редактировать ]
В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику. 4 человека погибли, еще трое - ранены. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Рашисты открыли огонь из реактивных систем залпового огня по городской поликлинике в Основянском районе, где расположен центр выдачи гуманитарной помощи, около 7:45. Ни одного военного объекта рядом не находится.
В результате обстрела пострадали 7 гражданских лиц, из которых 4 умерли.
Напомним, что накануне в Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из "Ураганов" обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь. Погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены.
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