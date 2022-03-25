В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российской техники (фото) [ Редактировать ]
На севере Украины ВСУ уничтожили колонну российской техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", - говорится в сообщении.
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