В Украине ликвидировали очередного генерала оккупантов [ Редактировать ]
Очередной генерал страны оккупанта уничтожен украинскими военными. Яков Рязанцев не перенес очередную серию сериала "Чернобаевка".
О ликвидации топ-генерала написал народный депутат Алексей Гончаренко.
"На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!", - сообщил он.
Яков Резанцев родился 17 июня 1973, с. Елбанка, Алтайский край. Он был командующим 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года, с 2021 года - генерал-лейтенант.
Отметим, это уже седьмой российский генерал, ликвидированный в Украине. В списке подтвержденных потерь российской армии - семь полковников, не менее девяти подполковников.
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