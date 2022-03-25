Очередной генерал страны оккупанта уничтожен украинскими военными. Яков Рязанцев не перенес очередную серию сериала "Чернобаевка".

О ликвидации топ-генерала написал народный депутат Алексей Гончаренко.



"На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!", - сообщил он.

Яков Резанцев родился 17 июня 1973, с. Елбанка, Алтайский край. Он был командующим 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года, с 2021 года - генерал-лейтенант.

Отметим, это уже седьмой российский генерал, ликвидированный в Украине. В списке подтвержденных потерь российской армии - семь полковников, не менее девяти подполковников.