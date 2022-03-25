Украинские военные уничтожили российский танк Т-80 [ Редактировать ]
Фото: социальные сети
Украинские военные 93-й бригады при помощи противотанкового комплекса NLAW разгромили российский танк Т-80.
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