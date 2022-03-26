Оккупанты прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке – ОВА [ Редактировать ]
Враг прицельно бьет по продуктовым складам в Северодонецке. Об этом сообщили в Луганской ОВА.
Всего за сутки повредил 10 жилых домов, в результате чего погибли три человека.
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