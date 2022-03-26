По состоянию на субботу, 26 марта, в Сумской области продолжаются ожесточенные бои в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. Об этом председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий сообщил в своем утреннем видеообращении в Telegram по ситуации в области за прошедшие сутки.

Ситуация остается напряженной, продолжаются бои. Это Конотопский район - активная фаза боев проходила за последние сутки. Это Ахтырский район, Сумской район.

Живицкий напомнил, что некоторые громады находятся под контролем российских оккупантов.

Но наши планы и мои личные прогнозы оптимистичны. Они очень сдержанны, но мы смотрим оптимистически на то, что происходит в последние дни. В Сумской области идут ожесточенные бои, но это победные бои. И я уверен, что мы очень скоро сможем сказать, что освободили некоторые громады в Сумской области.

Так, по его словам, продолжаются бои за город Тростянец, несколько населенных пунктов в Ахтырском районе, продолжаются обстрелы пригорода Сум.

В Тростянецкой громаде во время боев был поврежден газопровод, и есть риск отключения абонентов от газоснабжения. К сожалению, не имеют возможности туда выехать работникам службы газа, чтобы починить этот порыв и восстановить газоснабжение... Были осуществлены бомбардировки города Ахтырка, были большие разрушения. Ахтырка несет очень серьезные потери и является объектом особого внимания врага.

Он сообщил, что посетил вчера Ахтырку. В городе, несмотря на ежедневные ракетные обстрелы и бомбардировки, работают коммунальные службы разбирают завалы, убирают город.

Город потихоньку оживает, город не сдался и не сдал своих граждан.

По его словам, есть населенные пункты, которые остаются без электроэнергии, без подвоза продуктов питания из-за постоянных обстрелов.