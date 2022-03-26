Россия продолжает окружать ряд крупных украинских городов, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, предпочитая неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы.

Разведка допускает, что россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.