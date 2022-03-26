В пятницу, 25 марта, российские оккупанты ранили военного корреспондента Андрея Цаплиенко во время выполнения редакционного задания в Черниговской области.

Цаплиенко получил осколочное ранение.

Врачи говорят, что журналисту повезло - он родился в рубашке.

Врачи сказали, что я просто родился в рубашке, и я реально родился в рубашке, ведь если бы чуть ниже или чуть выше прошел этот осколок, я не знаю, наверное, я бы здесь не сидел, не стоял и не говорил. Ну, а так, все нормально. Сквозное, как говорится.