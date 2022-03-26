Российские оккупанты ранили военкора Андрея Цаплиенко [ Редактировать ]
В пятницу, 25 марта, российские оккупанты ранили военного корреспондента Андрея Цаплиенко во время выполнения редакционного задания в Черниговской области.
Цаплиенко получил осколочное ранение.
Врачи говорят, что журналисту повезло - он родился в рубашке.
Врачи сказали, что я просто родился в рубашке, и я реально родился в рубашке, ведь если бы чуть ниже или чуть выше прошел этот осколок, я не знаю, наверное, я бы здесь не сидел, не стоял и не говорил. Ну, а так, все нормально. Сквозное, как говорится.
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