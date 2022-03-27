Под Донецком у ребенка в руках взорвался боевой элемент ракеты "Торнадо-С" [ Редактировать ]
В поселке Великая Новоселка Донецкой области на днях мальчик нашел боевой элемент вражеской ракеты "Торнадо-С". Снаряд сдетонировал и ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Предварительно, с начала полномасштабной войны рф против Украины только на Донетчине от взрывов снарядов погибли 18 несовершеннолетних и еще 29 травмировались. Об этом информирует Офис омбудсмана Украины в Facebook.
Там подчеркнули, что озвученные цифры неточные, ведь местами в области установить реальное количество погибших и пострадавших сейчас невозможно. В то же время взрослых призывают рассказывать детям об обращении со взрывоопасными предметами.
"Каждый день взрывы раздаются в каждом уголке региона. Российские войска беспринципно обстреливают населенные пункты, уничтожая самое ценное – наших детей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ныне многие взрывоопасные предметы так и остаются лежать на земле.
"Поэтому столь важно объяснить последствия подобных действий, научить правилам поведения в таких ситуациях", – добавили в Офисе омбудсмена.
Так, правоохранители предупреждают, что в случае обнаружения взрывоопасного устройства запрещено :
- приближаться к предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- разряжать, бросать, ударять по нему;
- разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
- приносить предмет домой, во двор, в школу.
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