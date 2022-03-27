В поселке Великая Новоселка Донецкой области на днях мальчик нашел боевой элемент вражеской ракеты "Торнадо-С". Снаряд сдетонировал и ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Предварительно, с начала полномасштабной войны рф против Украины только на Донетчине от взрывов снарядов погибли 18 несовершеннолетних и еще 29 травмировались. Об этом информирует Офис омбудсмана Украины в Facebook.

Там подчеркнули, что озвученные цифры неточные, ведь местами в области установить реальное количество погибших и пострадавших сейчас невозможно. В то же время взрослых призывают рассказывать детям об обращении со взрывоопасными предметами.

"Каждый день взрывы раздаются в каждом уголке региона. Российские войска беспринципно обстреливают населенные пункты, уничтожая самое ценное – наших детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ныне многие взрывоопасные предметы так и остаются лежать на земле.

"Поэтому столь важно объяснить последствия подобных действий, научить правилам поведения в таких ситуациях", – добавили в Офисе омбудсмена.

Так, правоохранители предупреждают, что в случае обнаружения взрывоопасного устройства запрещено :