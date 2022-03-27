По состоянию на утро, 27 марта в Украине из-за полномасштабного вторжения россии погибли 139 детей. Более 205 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным ведомства, больше всего пострадало детей в Киевской - 65, Харьковской - 45, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 29, Луганской - 25, Запорожской - 19, Херсонской - 21, столицы - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях.

Так, 25 марта военными рф, с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

Также в этот день двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

При этом войска рф открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

В ведомстве отмечают, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.